मुंबई के नायर अस्पताल और हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी मिली है

मुंबई के नायर अस्पताल और हवाई अड्डे को मिली बम से उड़ाने की धमकी

लेखन भारत शर्मा 01:43 pm Sep 07, 202501:43 pm

क्या है खबर?

मुंबई के नायर अस्पताल और मुंबई हवाई अड्डे को शनिवार को ईमेल के जरिए से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉयड की मदद से तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि, अभी तक कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस अब ईमेल पते के जरिए धमकी भेजने वाले का पता लगाने में भी जुटी है।