मुंबई के नायर अस्पताल और हवाई अड्डे को मिली बम से उड़ाने की धमकी
क्या है खबर?
मुंबई के नायर अस्पताल और मुंबई हवाई अड्डे को शनिवार को ईमेल के जरिए से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉयड की मदद से तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि, अभी तक कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस अब ईमेल पते के जरिए धमकी भेजने वाले का पता लगाने में भी जुटी है।
धमकी
आरोपी ने कैसे दी धमकी?
मुंबई पुलिस ने बताया कि शनिवार रात करीब 11 बजे नायर अस्पताल के डीन को ईमेल के जरिए बम की धमकी दी थी। सूचना पर पुलिस ने अस्पताल की गहन तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कुछ देर बाद ही मुंबई के घरेलू सहार हवाई अड्डे की वेबसाइट पर भी बम की धमकी मिल गई। धमकी में लिखा था कि हवाई अड्डे के टॉयलेट में बम रखा गया है, लेकिन जांच में वहां भी कुछ नहीं मिला।
पुनरावृत्ति
मुंबई में पहले भी मिली थी बम धमकों की धमकी
इससे पहले 5 सितंबर को भी मुंबई को 34 मानव बम के विस्फोट से दहलाने और 14 पाकिस्तानी आतंकियों के शहर में घुसने की धमकी दी गई थी। यह धमकी बिहार के पाटलीपुत्र निवासी अश्विनी कुमार सुप्रा (51) ने दी थी, जिसे पुलिस ने अगले ही दिन नोएडा से गिरफ्तार कर लिया था। उसने अपने दोस्त को फंसाने के लिए यह धमकी दी थी। उसने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर पर संदेश भेजकर यह धमकी दी थी।