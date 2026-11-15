झारखंड स्थापना दिवस: प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति ने सराहा राज्य का 'अनोखा संगम'
लेखन आबिद खान
झारखंड ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुभकामनाएं भेजीं।
दोनों नेताओं ने राज्य की गहरी आदिवासी जड़ों और उसकी रंगीन संस्कृति पर खास जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारा राज्य आदिवासी गौरव, सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक संपदा का एक अनोखा संगम है।"
वहीं, राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी से प्रगति की दिशा में काम करते हुए अपनी विरासत का सम्मान करने का आग्रह किया।
बिरसा मुंडा का सम्मान, नेताओं ने संरक्षण की अपील की
इन समारोहों में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई गई, जिन्हें 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में सम्मानित किया जाता है। दोनों नेताओं ने लोगों को झारखंड की आदिवासी विरासत को जीवित रखने और साथ ही विकास के नए अवसरों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।