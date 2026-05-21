झारखंड: परिवार ने किया अंतिम संस्कार, फिर 'मृत' शख्स जिंदा लौटा; अब DNA से खुलेगा राज!

DNA टेस्टिंग के लिए शव को बाहर निकालना

लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस मामले में एक नया मोड़ आया। असल विश्राम मुंडा खुद अपनी बेटी के घर सुरक्षित और सलामत लौट आए। उन्होंने बताया कि वह किसी को जानकारी दिए बिना ही रामगढ़ चले गए थे। अब पुलिस उस दफनाए गए शव को DNA टेस्टिंग के लिए बाहर निकाल रही है, ताकि उसकी असली पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, उस शव का कद-काठी, शारीरिक बनावट और चेहरा बिल्कुल विश्राम मुंडा से मिलता-जुलता था।