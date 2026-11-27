कनकलता के लापता होने के बाद, उसके माता-पिता ने आस-पड़ोस के लोगों से कहा कि वह घर से कहीं चली गई है। लेकिन उनकी बातों में लगातार विरोधाभास दिख रहा था, जिससे लोगों को उन पर शक होने लगा।

जब स्थानीय लोगों ने न्याय के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया, तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा। पुलिस ने सच का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों और गहन जांच का सहारा लिया। आखिरकार, पुलिस की सख्ती के बाद दंपति ने यह मान लिया कि उन्होंने ही कनकलता की पिटाई की थी और उसके बाद शव को ठिकाने लगा दिया था।

इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने दंपति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस वारदात में किसी और का हाथ तो नहीं है।

यह पूरा मामला बच्चों की मोबाइल या टेक्नोलॉजी से जुड़ी आदतों पर माता-पिता के नियंत्रण की सीमा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।