विजयवाड़ा हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय एयर इंडिया एक्सप्रेस से टकराया पक्षी, फ्लाइट रद्द की
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान को गुरुवार को पक्षी से टकराने के कारण अचानक रद्द कर दिया गया। हादसा उस समय हुआ, जब विमान विजयवाड़ा हवाई अड्डे से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, तभी पक्षी उसके आगे के हिस्से से टकरा गया। घटना के बाद उड़ान को रद्द कर दिया गया और यात्रियों के लिए दूसरी उड़ान की व्यवस्था की गई।
हाद सा
टैक्सी करते समय हुआ हादसा?
एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX-2011 उड़ान विजयवाड़ा गन्नवरम हवाई अड्डे पर टैक्सी कर रहा था, तभी हवाई पट्टी पर अचानक एक बाज आकर विमान के आगे टकरा गया। विमान को सुबह 8:15 बजे उड़ान भरनी थी और 9:40 बजे बेंगलुरू पहुंचना था, लेकिन इंजन चालू करते समय ही हादसा हो गया। विमान के आगे का हिस्सा हल्का क्षतिग्रस्त हो गया है। विमान में 165 यात्री सवार थे, जो सभी सुरक्षित हैं। मामले की जांच की जा रही है।
जांच
इससे पहले इंडिगो से टकराया था पक्षी
तीन दिन पहले ही नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो की 6E-812 उड़ान अचानक हवा में पक्षी से टकरा गया था, जिसके बाद विमान को वापस नागपुर हवाई अड्डे लाया गया। घटना के समय विमान में 272 यात्री सवार थे। विमान के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। बता दें कि विमान के अगले हिस्से से पक्षी के टकराने से रडार और कंट्रोल सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा होता है।