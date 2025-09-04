विजयवाड़ा हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय एयर इंडिया एक्सप्रेस से टकराया पक्षी, फ्लाइट रद्द की

हाद सा

टैक्सी करते समय हुआ हादसा?

एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX-2011 उड़ान विजयवाड़ा गन्नवरम हवाई अड्डे पर टैक्सी कर रहा था, तभी हवाई पट्टी पर अचानक एक बाज आकर विमान के आगे टकरा गया। विमान को सुबह 8:15 बजे उड़ान भरनी थी और 9:40 बजे बेंगलुरू पहुंचना था, लेकिन इंजन चालू करते समय ही हादसा हो गया। विमान के आगे का हिस्सा हल्का क्षतिग्रस्त हो गया है। विमान में 165 यात्री सवार थे, जो सभी सुरक्षित हैं। मामले की जांच की जा रही है।