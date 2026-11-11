झालावाड़ में महिला ने साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद दी जान, 6 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम बनाई और बिहार से 3 नाबालिगों समेत 6 लोगों को धर दबोचा। उन्होंने इस धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए हैं और अब तक 4 लाख रुपये के लेनदेन का पता लगा लिया है। पुलिस सभी से ऑनलाइन लेनदेन में सतर्क रहने की अपील कर रही है। साथ ही, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करने और यह बात हमेशा याद रखने को कहा है कि असली अधिकारी कभी फोन पर धमकी नहीं देते। यह घटना हमें साइबर सुरक्षा को लेकर हमेशा चौकन्ना रहने की एक कड़ी चेतावनी देती है।