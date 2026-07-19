गोवा की पहली महिला विधायक जेनिफर मोंसेरेट का निधन

एक समर्पित जनसेवक के तौर पर मोंसेरेट ने अपनी एक खास पहचान बनाई थी। उन्होंने राजस्व, IT, श्रम और रोजगार जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। उनका परिवार गोवा की राजनीति में काफी सक्रिय है। उनके पति अतनासियो इस समय मंत्री हैं, वहीं बेटे रोहित पंजिम के मेयर हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया और सार्वजनिक सेवा के लिए उनकी निष्ठा को याद किया।