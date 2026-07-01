जापानी प्रधानमंत्री का भारत दौरा: रुपये-येन में व्यापार, AI और सेमीकंडक्टर समेत हो सकते हैं ये समझौते

मुद्दे

किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत बनाने, AI को लेकर सहयोग, समुद्री सुरक्षा और रक्षा तकनीक में सहयोग, बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन, निवेश और इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में बातचीत होगी। जापानी विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेता जापान-भारत संयुक्त दृष्टिकोण के तहत सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा, निवेश और आर्थिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।