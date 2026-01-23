जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी, वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा रोकी गई; श्रीनगर में उड़ानें निलंबित
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। जम्मू स्थित कटरा में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके बाद वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा रोक दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इसको लेकर सूचना जारी की है। बोर्ड का कहना है कि जैसे ही मौसम खुलेगा यात्रा दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। त्रिकुट पर्वत और दरबार के आसपास बर्फबारी से नजारा बदल गया है। श्रीनगर में उड़ानें निलंबित हैं।
बर्फबारी
अभी पुरानी गुफा से हो रहे दर्शन
वैष्णो देवी में प्राचीन और नई गुफा से दर्शन कराए जाने को लेकर नियम हैं, जिसके कारण प्राचीन गुफा हमेशा नहीं खोली जाती और श्रद्धालु नई गुफा से दर्शन करते हैं। इन दिनों दरबार में प्राचीन गुफा के द्वार खुले हैं और दर्शन हो रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की भीड़ भी दर्शन के लिए उमड़ रही है। अभी यात्रियों को कटरा में ही रोक दिया गया है और प्रतीक्षा करने को कहा गया है।
यात्रा
पिछले साल सितंबर तक बंद थी यात्रा
पिछले साल अगस्त में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में अर्धकुंवारी के पास काफी भीषण भूस्खलन हुआ था, जिसमें 30 से अधिक लोगों की जान गई थी और 23 से अधिक घायल हुए थे। इस दौरान यात्रा मार्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। उसको ठीक करने के साथ रखरखाव का काम पूरा करने के बाद सितंबर-अक्टूबर के बीच में यात्रा शुरू की गई थी। जुलाई में भी यात्रा मार्ग पर एक यात्री शेड गिरने से कुछ लोग घायल हुए थे।
उड़ान
श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ानें निलंबित, सलाह जारी
श्रीनगर हवाई अड्डे पर भी बर्फबारी की वजह से हवाई पट्टी पर विमानों को उतरने और उड़ान भरने से रोक दिया गया है। कश्मीर घाटी में जबरदस्त बर्फबारी जारी है। नवयुग सुरंग के पास जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। मुगल रोड और सिंथन दर्रा अवरुद्ध हो गए हैं। इंडिगो ने बताया कि बर्फबारी के कारण जम्मू, श्रीनगर, लेह, धर्मशाला और चंडीगढ़ में उड़ानों पर असर पड़ा है। स्पाइसजेट ने भी यात्रियों को वेबसाइट पर स्थिति चेक करने को कहा है।
ट्विटर पोस्ट
वैष्णो देवी में बर्फबारी का दृश्य
Jai Mata Di …!!!— Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) January 23, 2026
Season’s first snowfall at shri Mata Vaishno Devi Bhawan.
Devotees were blessed to witness breathtaking weather as fresh snow gently adorned the holy surroundings of Maa Vaishno Devi Bhawan and Bhairon Temple, filling the atmosphere with serenity, devotion,… pic.twitter.com/DVQZ38IaYQ