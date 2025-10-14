जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर, LoC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में मंगलवार तड़के आतंकियों और सुरक्षा बलों का आमना-सामना हो गया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। घटना माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास की है, जहां आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने इलाके में हलचल देखने के बाद तलाशी अभियान चलाया और आतंकियों को ढेर किया। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई थी। जवान अब भी इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं।
अभियान
कल शाम से जारी है अभियान
भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम को 7 बजे LoC के पास कुंबकडी के जंगल में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी, जिसके बाद अभियान चलाया गया था। दोनों आतंकवादियों की अभी पहचान सामने नहीं आई है। उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। इससे पहले 8 सितंबर को कुलगाम में गुड्डर के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी मारे गए थे। इसमें एक आतंकी शोपियां का आमिर अहमद डार था, जो लश्कर से जुड़ा था।
अलर्ट
सर्दियों के चलते सेना अलर्ट पर
इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी की पहली सर्दी घुसपैठ के नजरिए से संवेदनशील है। हमले के बाद भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था। ऐसे में सेना को आशंका है कि आतंकी घुसपैठ कर घाटी में ठिकाना बना सकते हैं और किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए सेना अलर्ट है और पर्वतीय दर्रों पर नजर रखी जा रही है। आतंकियों की घुसपैठ के लिए सर्दी मुफीद मानी जाती है।