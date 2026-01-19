जम्मू-कश्मीर के किश्तवार में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में स्पेशल फोर्स के हवलदार शहीद

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल स्पेशल फोर्स के एक हवलदार ने सोमवार को दम तोड़ दिया। सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने बताया कि चत्रू क्षेत्र के मंद्रल-सिंहपोरा के पास सोनार गांव में रविवार को आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ था, जिसमें 8 सैनिक घायल हो गए थे। सैनिक इलाके में छिपे आतंकवादियों के अचानक से किए ग्रेनेड हमले की चपेट में आए थे। वे छर्रे लगने से घायल हो गए थे।

श्रद्धांजलि व्हाइट नाइट कोर ने दी श्रद्धांजलि अधिकारियों ने बताया कि घायल सैनिकों में से एक, हवलदार गजेंद्र सिंह ने 18 और 19 जनवरी की दरमियानी रात को राज्य के एक सैन्य अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर लिखा, 'जनरल ऑफिसर कमांडिंग और सभी रैंक ने विशेष बल के हवलदार गजेंद्र सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सिंह ने ऑपरेशन त्राशी-I के दौरान सिंगपोरा क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान को बहादुरी से अंजाम देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।'

अभियान आज से फिर शुरू हुआ अभियान अधिकारियों ने बताया कि ग्रेनेड धमाके के बाद अभियान को रविवार देर रात रोक दिया गया था और आज सुबह घने जंगल और खड़ी ढलान वाले चुनौतीपूर्ण इलाके में इसे सोमवार से फिर से शुरू किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई टीमें ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके की तलाशी ले रही हैं। कड़ी सुरक्षा घेराबंदी हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी भागने में सक्षम न हों।

