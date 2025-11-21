जम्मू-कश्मीर के नौगाम सेक्टर से हथियार बरामद (तस्वीर: एक्स/@AdityaRajKaul)

जम्मू-कश्मीर में LoC के पास आतंकी साजिश का भंडाफोड़, हंदवाड़ा के जंगलों से हथियार बरामद

लेखन गजेंद्र 06:28 pm Nov 21, 202506:28 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित हंदवाड़ा में शुक्रवार को एक बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। यहां के नौगाम सेक्टर में जंगलों से हथियारों को जखीरा बरामद किया गया है। हंदवाड़ा पुलिस और भारतीय सेना की नौगाम ब्रिगेड ने नियंत्रण रेखा (LoC) के पास खुस सूचना के आधार पर नीरियां जंगल क्षेत्र में एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था। पुलिस ने इस संबंध में कलमाबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की है।