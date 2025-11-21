LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / जम्मू-कश्मीर में LoC के पास आतंकी साजिश का भंडाफोड़, हंदवाड़ा के जंगलों से हथियार बरामद
जम्मू-कश्मीर में LoC के पास आतंकी साजिश का भंडाफोड़, हंदवाड़ा के जंगलों से हथियार बरामद
जम्मू-कश्मीर के नौगाम सेक्टर से हथियार बरामद (तस्वीर: एक्स/@AdityaRajKaul)

जम्मू-कश्मीर में LoC के पास आतंकी साजिश का भंडाफोड़, हंदवाड़ा के जंगलों से हथियार बरामद

लेखन गजेंद्र
Nov 21, 2025
06:28 pm
क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित हंदवाड़ा में शुक्रवार को एक बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। यहां के नौगाम सेक्टर में जंगलों से हथियारों को जखीरा बरामद किया गया है। हंदवाड़ा पुलिस और भारतीय सेना की नौगाम ब्रिगेड ने नियंत्रण रेखा (LoC) के पास खुस सूचना के आधार पर नीरियां जंगल क्षेत्र में एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था। पुलिस ने इस संबंध में कलमाबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की है।

बरामद

चीनी पिस्तौल हुई बरामद

सुरक्षा बलों ने यहां से 4 मैगजीन के साथ 2 M-सीरीज असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन के साथ 2 चीनी पिस्तौल, 2 हैंड ग्रेनेड और जिंदा राउंड बरामद किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर दी गई है। हथियार और गोला-बारूद यहां कैसे पहुंचे, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि उसने इस संबंध में नौगाम सेक्टर में लोगों से पूछताछ भी की है। जांच जारी है।

जांच

हंदवाड़ा के अस्पताल में भी छापा

दूसरी तरफ, दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को कार में हुए विस्फोट के मामले में भी जांच चल रही है। इसके तहत शुक्रवार को हंदवाड़ा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में लॉकर की चेकिंग की गई और डॉक्टरों-स्टाफ का सत्यापन किया गया। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों मेडिकल संस्थान में बिना इजाजत कई सामान लाया गया था, जिसके बाद सुरक्षा उपाय सख्त किए गए हैं।

ट्विटर पोस्ट

अस्पताल में लॉकर की तलाशी