अचानक आई बाढ़ से राजौरी में सैकड़ों वाहनों को नुकसान हुआ

जम्मू-कश्मीर के पुंछ और किश्तवाड़ में बादल फटे; 11 की मौत, 250 वाहन बहे

लेखन आबिद खान 02:13 pm Jul 19, 202602:13 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में रातभर हुई बारिश ने बाढ़ जैसे हालात कर दिए हैं। यहां कम से कम 1 1 लोगों की मौत हो गई है और कई लापता हैं। सबसे ज्यादा नुकसान सुरनकोट में हुआ है, जहां एक ही परिवार के 8 सदस्यों समेत 9 लोगों की जान चली गई है। 2 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है। हवेली में एक व्यक्ति की मौत हुई है और कई लापता हैं।