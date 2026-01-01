जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की मदद करने के आरोप में महिला समेत 2 गिरफ्तार, हथियार-नकदी बरामद

गांदरबर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि उसने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) के साथ मिलकर गुंडरेहमान पुल के पास जांच अभियान चलाया था। इस दौरान एक खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन नंबर JK15B-7309 वाले एक लोड कैरियर को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से एक चीनी पिस्तौल, एक पिस्तौल मैगज़ीन, 4 पिस्तौल राउंड, 2 हैंड ग्रेनेड और नकद पैसा बरामद हुआ है।

साजिश

पाकिस्तानी ड्रोन से हथियार आपूर्ति नाकाम की गई

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि पुंछ में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन से हथियार, ड्रग्स और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) की आपूर्ति को नाकाम किया गया था। ड्रोन करीब 5 मिनट तक क्षेत्र में रहा था। हालांकि, जम्मू-कश्मीर पुलिस के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 2 किलो के IED को नष्ट कर दिया है।