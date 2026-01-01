नए साल पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, जम्मू-कश्मीर में ड्रोन से ड्रग्स और गोला-बारूद गिराया
क्या है खबर?
नए साल पर पाकिस्तान ने नापाक हरकत को अंजाम दिया है। बुधवार और गुरुवार की दरम्यानी रात जम्मू-कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की है। न्यूज18 के मुताबिक, ड्रोन ने नियंत्रण रेखा (LoC) के पास भारतीय क्षेत्र में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ गिराए हैं। घटना के बाद सुरक्षा बल अलर्ट हो गया और उसने पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। अभी सेना की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
हमला
5 मिनट से अधिक समय तक भारतीय क्षेत्र में रहा ड्रोन
रिपोर्ट के मुाबिक, ड्रोन ने पुंछ के खादी करमाडा क्षेत्र में भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी और LoC पार करने से पहले 5 मिनट से अधिक समय तक भारतीय क्षेत्र में रहा था। बताया जा रहा है कि घुसपैठ के दौरान ड्रोन ने गोला-बारूद और ड्रग्स की एक खेप गिराई है। इसमें संदिग्ध विस्फोटक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां सामग्री की बारीकी से जांच कर रही हैं।
ट्विटर पोस्ट
ड्रोन से गिरी संदिग्ध वस्तुएं
A Pakistani drone crossed into Indian territory along the Line of Control (LoC) in Jammu and Kashmir’s Poonch, and dropped suspected explosive material, ammunition and narcotics, prompting massive search operations by security forces.— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) January 1, 2026
Details.https://t.co/7eLEMRzdVp pic.twitter.com/EWCYJSedMm
जांच
जम्मू-कश्मीर में VPN पर प्रतिबंध के बाद घटना
यह घटना तब घटी है, जब हाल में कुछ हिस्सों में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला किया है, जिसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भड़काने की आशंका थी। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में पिछले 24 घंटों में दूसरी बार ड्रोन देखा गया है। इससे पहले सांबा जिले के फूलपुर इलाके में संदिग्ध ड्रोन उड़ता मिला था, जिसके बाद सभी अलर्ट थे।