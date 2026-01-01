जम्मू-कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन मिला (फाइल तस्वीर: एक्स/@BSF_Kashmir)

नए साल पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, जम्मू-कश्मीर में ड्रोन से ड्रग्स और गोला-बारूद गिराया

लेखन गजेंद्र 11:59 am Jan 01, 202611:59 am

क्या है खबर?

नए साल पर पाकिस्तान ने नापाक हरकत को अंजाम दिया है। बुधवार और गुरुवार की दरम्यानी रात जम्मू-कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की है। न्यूज18 के मुताबिक, ड्रोन ने नियंत्रण रेखा (LoC) के पास भारतीय क्षेत्र में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ गिराए हैं। घटना के बाद सुरक्षा बल अलर्ट हो गया और उसने पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। अभी सेना की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।