जम्मू-कश्मीर: कठुआ में सीमा पार करने की कोशिश, BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारकर पकड़ा
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सोमवार को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिये को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि सीमा पार से लोगों के एक समूह ने घुसपैठ की कोशिश की थी, तभी उनकी गतिविधि देखकर BSF के जवानों ने गोलीबारी की। गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य सीमा पार से लौट गए हैं।
गोलीबारी
BSF के अधिकारियों ने जानकारी दी
BSF के अधिकारियों ने बताया कि सतर्क जवानों ने शाम करीब 4 बजे हीरानगर सेक्टर में चंदवान और कोठे सीमा चौकियों के बीच घुसपैठियों को देखकर रुकने को कहा था। घुसपैठियों ने बार-बार दी गई चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अग्रिम चौकियों पर तैनात BSF कर्मियों को गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें एक घुसपैठिया घायल हुआ है। घुसपैठिये को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। उसकी पहचान और घुसपैठ का कारण जानने की कोशिश की जा रही है।
गिरफ्तार
भारत-नेपाल सीमा पर चीनी नागरिक हुआ गिरफ्तार
BSF ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। दूसरी तरफ, सोमवार को भारत-नेपाल सीमा पर एक चीनी नागरिक को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सोनौली थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि नेपाल से 62 वर्षीय झांग योंग को सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने नियमित जांच के दौरान पकड़ा है। व्यक्ति के पास चीनी पासपोर्ट था, लेकिन भारतीय वीजा और वैध दस्तावेज नहीं थे।