जम्मू-कश्मीर: कठुआ में सीमा पार करने की कोशिश, BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारकर पकड़ा

गोलीबारी

BSF के अधिकारियों ने जानकारी दी

BSF के अधिकारियों ने बताया कि सतर्क जवानों ने शाम करीब 4 बजे हीरानगर सेक्टर में चंदवान और कोठे सीमा चौकियों के बीच घुसपैठियों को देखकर रुकने को कहा था। घुसपैठियों ने बार-बार दी गई चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अग्रिम चौकियों पर तैनात BSF कर्मियों को गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें एक घुसपैठिया घायल हुआ है। घुसपैठिये को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। उसकी पहचान और घुसपैठ का कारण जानने की कोशिश की जा रही है।