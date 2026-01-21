जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में LoC पर कैमरा लगाते समय पाकिस्तानी सेना ने की गोलीबारी, जवाब मिला
जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास 20 और 21 जनवरी की दरम्यानी रात में भारत और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच तनाव देखने को मिला। दरअसल, यहां कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में LoC के पास भारतीय सेना की ओर से कैमरे लगाए जा रहे थे, तभी पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। घटना में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, भारतीय सेना ने गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी हालात शांत हैं।
पाकिस्तान सेना ने शुरू की थी गोलीबारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के समय 6 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान सीमा सुरक्षा के लिए LoC के साथ-साथ अंधे क्षेत्रों को खत्म करने के लिए केरन इलाके में उच्च तकनीक वाले निगरानी कैमरे लगा रहे थे। तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने सैन्य कार्य को बाधित करने के लिए छोटे हथियारों से 2 राउंड फायरिंग की। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी जोरदार फायरिंग की। हालांकि दोनों पक्षों से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।
घुसपैठ की कोशिश नाकाम की?
सैन्य अधिकारियों का कहना है कि केरन सेक्टर घुसपैठ की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है, ऐसे में यह निगरानी बढ़ाई जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान ने किसी घुसपैठ की कोशिश में ध्यान भटकाने के लिए गोलीबारी की थी, जिसके कारण भारतीय सेना ने घने जंगलों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सेना ने इलाके में घेराबंदी कर दी है। सर्दियों में पड़ोसी देश से घुसपैठ की संभावना बढ़ जाती है।