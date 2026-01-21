जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में LoC पर कैमरा लगाते समय पाकिस्तानी सेना ने की गोलीबारी, जवाब मिला

लेखन गजेंद्र 04:04 pm Jan 21, 202604:04 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास 20 और 21 जनवरी की दरम्यानी रात में भारत और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच तनाव देखने को मिला। दरअसल, यहां कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में LoC के पास भारतीय सेना की ओर से कैमरे लगाए जा रहे थे, तभी पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। घटना में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, भारतीय सेना ने गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी हालात शांत हैं।