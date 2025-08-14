जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही, 10 की मौत; कई लोग मलबे में बहे
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसमें भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। बादल पड्डर सब-डिवीजन में चोसिटी गांव में मचैल माता मंदिर के पास फटा है। यहां बनी एक सामुदायिक रसोई (लंगर शेड) भी मलबे में बह गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई है। कई लोग बादल फटने के बाद मलबे में बह गए हैं, जबकि कई लापता हैं।
आपदा
बचाव टीम मौके पर रवाना
घटना की सूचना मिलते ही आपदा राहत बचाव की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। घटनास्थल से कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें क्षतिग्रस्त सड़क और मलबा बहता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर लिखा, 'जम्मू-कश्मीर के स्थानीय विधायक सुनील कुमार शर्मा से एक जरूरी संदेश मिलने के बाद किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा से बात की। चोसिटी क्षेत्र में भीषण बादल फटने से भारी जनहानि हो सकती है। बचाव दल रवाना है।'
हादसा
मचैल माता तीर्थयात्रा के लिए जुटे थे लोग
बादल मचैल माता यात्रा मार्ग पर फटा है, जिससे यहां पर मौजूद लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा ऐसे समय पर आई है, जब हर साल अगस्त में श्रद्धालु मचैल माता तीर्थयात्रा के लिए यहां जमा होते हैं। हादसे के बाद की कुछ वीडियो में बचाव कर्मी बच्चों और अन्य घायल लोगों को गोद में लेकर जाते दिख रहे हैं। बता दें कि यात्रा 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलेगी, जिसका मार्ग जम्मू से किश्तवाड़ तक 210 किमी लंबा है।
घटना के बाद का दृश्य
#WATCH | J&K | A flash flood has occurred at the Chashoti area in Kishtwar, which is the starting point of the Machail Mata Yatra. Rescue Operations have been started. pic.twitter.com/dQbUBx46A9— ANI (@ANI) August 14, 2025
बादल फटने के बाद बहता मलबा
Cloudburst hits Chositi, #Kishtwar. Administration swings into action; rescue team heads to site. Union Minister @DrJitendraSingh speaks to DC Pankaj Kumar Sharma & LoP @Sunil_SharmaBJP , says damage assessment, rescue & medical aid underway; all help to be provided.@dckishtwar pic.twitter.com/v7ajZyzWyG— Akashvani News Jammu (@radionews_jammu) August 14, 2025