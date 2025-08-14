जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही, 10 की मौत; कई लोग मलबे में बहे 

आपदा

बचाव टीम मौके पर रवाना

घटना की सूचना मिलते ही आपदा राहत बचाव की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। घटनास्थल से कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें क्षतिग्रस्त सड़क और मलबा बहता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर लिखा, 'जम्मू-कश्मीर के स्थानीय विधायक सुनील कुमार शर्मा से एक जरूरी संदेश मिलने के बाद किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा से बात की। चोसिटी क्षेत्र में भीषण बादल फटने से भारी जनहानि हो सकती है। बचाव दल रवाना है।'