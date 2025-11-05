जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 आतंकियों को चारों तरफ से घेरा गया, 'ऑपरेशन छत्रू' शुरू

सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक बयान जारी कर लिखा, 'आतंकवादियों से संपर्क-ऑपरेशन छत्रू। एक खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस के सहयोग से, आज तड़के सुबह व्हाइट नाइट कोर के सतर्क जवानों ने छत्रू के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी हुई। अभियान जारी है।' अभियान में अभी किसी आतंकवादी के मारे जाने की खबर नहीं है।

सतर्क

आतंकियों के छिपने की मुफीद जगह

किश्तवाड़ के जिस ऊपरी इलाके में आतंकी छिपे हैं, वह काफी घना जंगल है। आतंकवादी इस जगह को छिपने के लिए काफी मुफीद मानते हैं। किश्तवाड़ में पिछले एक से डेढ़ साल के अंदर सुरक्षा बलों की आतंकियों से कई बार मुठभेड़ हो चुकी है। पिछली बार यहां 3 जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकी मारे गए थे। इस बार भी तीनों आतंकी जैश के बताए जा रहे हैं। यहां से आतंकी बच निकलने में भी कामयाब हो चुके हैं।