फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाने वाले आरोपी कमल सिंह को 5 दिन की पुलिस हिरासत

घटना

क्या है मामला?

नेशनल कॉन्फ्रेंस के 88 वर्षीय प्रमुख अब्दुल्ला बुधवार को पार्टी के एक वकील के बेटे की शादी में जम्मू के ग्रेटर कैलाश स्थित रॉयल पार्क रिजॉर्ट में पहुंचे थे। उनके साथ उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी औऱ अन्य नेता भी थे। अब्दुल्ला शादी से खाना खाकर लौट रहे थे, तभी वहां मौजूद कमल ने अपने लाइसेंसी बंदूक को उनके कान पर सटाकर गोली चला दी। सुरक्षाकर्मियों द्वारा बचाने से हमलावर का निशाना चूक गया। इसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी।