कुलगाम हमले से पहले CRPF जवानों को मिली थी धमकी, कहा- हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे 

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि छात्र की धमकी को इसलिए गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि यह एक आम बात लगी, लेकिन हमले के बाद अधिकारियों का संदेह पक्का हुआ है।

अभी छात्र को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस और सेना छात्र का पता लगाकर उससे पूछताछ करना चाहती हैं।

छात्र से बातचीत में उसकी धमकी का कारण और 2 दिन बाद हुए हमले के तार जोड़ने की कोशिश होगी।