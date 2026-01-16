जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 3 आतंकी ठिकानों से सामान बरामद (तस्वीर: एक्स/@AdityaRajKaul)

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 3 आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़, कई सामान बरामद

लेखन गजेंद्र 06:17 pm Jan 16, 202606:17 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 3 आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को बिलावर इलाके में संयुक्त अभियान चलाकर इसका पता लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 7 जनवरी को सुरक्षा बलों को कामाद नाला, कलाबन, धनु परोल, बिलावर के जंगली इलाके में देश विरोधी तत्वों की गतिविधि की गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके बाद खोजबीन शुरू की। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों पर गोलीबारी भी हुई थी, जिसका जवाब दिया गया।