जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 3 आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़, कई सामान बरामद
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 3 आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को बिलावर इलाके में संयुक्त अभियान चलाकर इसका पता लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 7 जनवरी को सुरक्षा बलों को कामाद नाला, कलाबन, धनु परोल, बिलावर के जंगली इलाके में देश विरोधी तत्वों की गतिविधि की गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके बाद खोजबीन शुरू की। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों पर गोलीबारी भी हुई थी, जिसका जवाब दिया गया।
छानबीन
आतंकियों ने रहने का किया था पूरा इंतजाम
सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने बताया कि छानबीन का क्रम शुक्रवार को भी जारी रहा, जिसके तहत बिलावर के कालीखड़ और कलाबन इलाकों में 2 और आतंकवादी ठिकानों का भंडाफोड़ किया। अधिकारियों ने बताया कि एक इलाके से 2 M4 खाली कारतूस, देसी घी वाला प्लास्टिक का डिब्बा, बादाम वाला पॉलिथीन पैकेट, दस्ताने, एक टोपी, एक कंबल, एक तिरपाल की चादर, एक छोटा पाउच और एक पॉलिथीन बैग शामिल है।
जांच
गैस सिलेंडर भी हुआ बरामद
सुरक्षा बलों ने 2 अन्य ठिकानों से खाना पकाने का गैस सिलेंडर, खाना पकाने का तेल, चार्जर का तार, दस्ताने, खाना पकाने और खाने के बर्तन, खाली तेल का गैलन, बड़े प्लास्टिक बैग, टॉर्च, कंबल, कंटेनर और खाने-पीने की चीजों के रैपर और अन्य विविध सामान मिला है। बता दें कि शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने कठुआ से 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर मिला है।