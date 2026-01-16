जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 3 लोग हिरासत में लिए गए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 3 लोग हिरासत में, मोबाइल फोन में पाकिस्तानी नंबर मिला

लेखन गजेंद्र 04:01 pm Jan 16, 202604:01 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में शुक्रवार को 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनके मोबाइल फोन में पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि तीनों संदिग्ध लोगों को खुफिया सूचना के बाद हिरासत में लिया गया है। उनकी पहचान अभी गुप्त रखी गई है। बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू-कश्मीर समेत पूरे देश में अलर्ट जारी है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।