जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 3 लोग हिरासत में, मोबाइल फोन में पाकिस्तानी नंबर मिला
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में शुक्रवार को 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनके मोबाइल फोन में पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि तीनों संदिग्ध लोगों को खुफिया सूचना के बाद हिरासत में लिया गया है। उनकी पहचान अभी गुप्त रखी गई है। बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू-कश्मीर समेत पूरे देश में अलर्ट जारी है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
जांच
पुंछ में LoC के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखा
इससे अलग, एक अन्य घटना में, पुंछ के माल्टी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन फिर से दिखा है। सीमा के करीब उड़ते ड्रोन का पता चलने पर सेना के जवानों ने उस पर गोलीबारी की है। हालांकि, अभी ड्रोन से संबंधित अन्य जानकारी नहीं मिली है। इससे पहले रविवार शाम को सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) और LoC के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद से सेना अलर्ट है।
आतंक
पिछले दिनों इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की थी सूचना
इससे पहले मंगलवार को सुरक्षा बलों ने कठुआ के बिलावार इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था, तभी उनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी गई। उस समय सुरक्षा बलों को इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। गोलीबारी सबसे पहले बिलावार के नजोते वन क्षेत्र से हुई, जो काहोग वन क्षेत्र में हुई थी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेराबंदी करके अतिरिक्त बल मौके पर भेजा था।