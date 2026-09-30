जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया पत्रकारिता पर कसेगा शिकंजा, मंत्री ने खोली 'गंदगी' की पोल

विधानसभा में चर्चा के दौरान, स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि कोई भी नियम बनाने से पहले पूरी तरह से रिसर्च होनी चाहिए। इसी बीच, PDP विधायक वहीद पारा ने चेतावनी दी कि आज के डिजिटल जमाने में सेंसरशिप लागू नहीं करनी चाहिए।

मंत्री इटू ने इस बात पर जोर दिया कि सदन के हर सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया का सही उपयोग हो। उन्होंने ऐसे कई मामले उठाए जहां सोशल मीडिया का दुरुपयोग लोगों को बदनाम करने के लिए किया गया।

मंत्री ने यह भी बताया कि एक सदस्य ने अपनी पत्नी की नौकरानी के नाम से एक सोशल मीडिया पेज बनाया था और उस पर मौजूद सामग्री को काफी अपमानजनक और गंदा बताया।

आने वाली यह नीति कड़ी निगरानी का वादा करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ऑनलाइन पत्रकारिता नैतिक और सुरक्षित बनी रहे।