जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डिजिटल सुराग से दबोचे आतंकी फंडिंग के 10 गुर्गे
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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शोपियां से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाने का आरोप लगा है।
पुलिस ने पैसों के संदिग्ध लेन-देन की पड़ताल की, जिससे जांचकर्ताओं को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन में शामिल लोगों के एक बड़े नेटवर्क का पता चला। इस नेटवर्क से जुड़े कुछ लोग पहले से ही जेल में हैं।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ऐप्स के ज़रिए भुगतानों का पता लगाया
पुलिस को यह बड़ी कामयाबी तब मिली जब उन्होंने अलग-अलग ऐप्स के ज़रिए हुए संदिग्ध डिजिटल भुगतानों का पता लगाया। इस जानकारी से उन्हें यह समझने में मदद मिली कि पैसा कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा था और वे बड़े आतंकी नेटवर्कों से जुड़ पाए।
इससे साफ होता है कि इन खतरों को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां अब तकनीक का कितना बेहतर इस्तेमाल कर रही हैं।