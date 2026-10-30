जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डिजिटल सुराग से दबोचे आतंकी फंडिंग के 10 गुर्गे

पुलिस को यह बड़ी कामयाबी तब मिली जब उन्होंने अलग-अलग ऐप्स के ज़रिए हुए संदिग्ध डिजिटल भुगतानों का पता लगाया। इस जानकारी से उन्हें यह समझने में मदद मिली कि पैसा कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा था और वे बड़े आतंकी नेटवर्कों से जुड़ पाए।

इससे साफ होता है कि इन खतरों को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां अब तकनीक का कितना बेहतर इस्तेमाल कर रही हैं।