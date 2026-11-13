जम्मू-कश्मीर में 2 SPO की हत्या: संदिग्धों की सूचना देने पर 30 लाख रुपये इनाम, पोस्टर भी जारी
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) बॉबी चंद और रशपाल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद, अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है।
पुलिस ने तीन संदिग्धों, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जहांगीर सरूरी भी शामिल है, उन्हें पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी देने वाले को 30 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है।
वांटेड पोस्टर जारी, कश्मीर में सुरक्षा कड़ी
पुलिस ने सरूरी, रियाज अहमद और मुदस्सिर हुसैन के वांटेड पोस्टर जारी किए हैं। इन पोस्टरों के जरिए स्थानीय लोगों से उनकी तलाश में मदद मांगी गई है।
इसी बीच, कुलगाम में एक अलग हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 3 जवान घायल हो गए। इस घटना के बाद श्रीनगर और पूरे कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है। जगह-जगह ज्यादा चेकपॉइंट बनाए गए हैं और गाड़ियों की अचानक चेकिंग की जा रही है, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।