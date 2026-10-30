18 दिन बाद जामिया में छात्रों की ऐतिहासिक जीत: भूख हड़ताल खत्म, फिर बहाल होगा छात्र संघ
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जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने 18 दिनों की भूख हड़ताल आखिरकार खत्म कर दी है। विश्वविद्यालय ने लंबे समय से बंद पड़े छात्र संघ को फिर से शुरू करने पर सहमति जता दी है।
उन्होंने वादा किया है कि 15 मई 2027 तक एक नया संविधान मंजूर किया जाएगा और अगले शैक्षणिक सत्र के छह हफ्तों के भीतर चुनाव भी कराए जाएंगे।
जेएमआई अनुशासनात्मक कार्रवाई खत्म करेगा, कक्षाएं फिर से शुरू होंगी
जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ हुई सभी अनुशासनात्मक कार्रवाई, जैसे सस्पेंशन और रस्टिकेशन, भी वापस ले लेगा।
नए छात्र संघ के संविधान का मसौदा तैयार करते समय छात्रों, प्रोफेसरों और हर फैकल्टी के कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी, ताकि सब कुछ निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से हो सके। दीपावली की छुट्टियों के बाद 9 नवंबर से ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू होने वाली हैं।