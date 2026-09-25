जलपाईगुड़ी कोर्ट का अनोखा फैसला: हत्यारे को मौत की सजा, 21 साल तक बच्चों की परवरिश सरकार उठाएगी
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जलपाईगुड़ी की अदालत ने इस साल की शुरुआत में अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में श्रीकांत रॉय को मौत की सजा सुनाई है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा।
जज ने साफ तौर पर कहा कि रॉय के दोनों छोटे बच्चों को पिता के अपराध का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। इसलिए, उनकी सही देखभाल और पढ़ाई-लिखाई सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार 21 साल तक बच्चों का पूरा खर्च उठाएगी
पश्चिम बंगाल सरकार इन बच्चों की पढ़ाई, खाना और रहने का पूरा खर्च तब तक उठाएगी जब तक वे 21 साल के नहीं हो जाते। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि बच्चों के अधिकार बहुत अहम होते हैं, भले ही उनके माता-पिता ने कैसा भी अपराध किया हो।