राजस्थान: मुख्यमंत्री के काफिले के लिए पलटी मोमो की रेहड़ी, कांस्टेबल निलंबित

सरकार ने भरा रेशु के उपचार का बिल

रेशु की बहन ने शिकायत दर्ज कराई है कि पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के यह कार्रवाई की। राजस्थान सरकार ने इस मामले में दखल दिया है। सरकार ने रेशु के इलाज का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया है। साथ ही उनके परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए एक डेयरी बूथ आवंटित करने का भी वादा किया है। मानवाधिकार अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं और उन्होंने दोषियों की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है। विपक्ष के नेता टिकाराम जूली ने रेशु से मुलाकात की और उनके लिए न्याय की मांग की। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होनी है।