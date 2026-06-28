राजस्थान: मुख्यमंत्री के काफिले के लिए पलटी मोमो की रेहड़ी, कांस्टेबल निलंबित
राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक पुलिस कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब मोमो बेचने वाली रेशु गुप्ता नाम की महिला गंभीर रूप से झुलस गई। दरअसल, पुलिस मुख्यमंत्री के काफिले के लिए रास्ता साफ करने का अभियान चला रही थी और इसी दौरान उन्होंने रेशु की मोमो की रेहड़ी पलट दी। रेहड़ी से उबलता पानी रेशु के ऊपर गिर गया, जिससे उनकी बाहों, छाती, पेट और जांघों पर गंभीर जलन हो गई।
सरकार ने भरा रेशु के उपचार का बिल
रेशु की बहन ने शिकायत दर्ज कराई है कि पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के यह कार्रवाई की। राजस्थान सरकार ने इस मामले में दखल दिया है। सरकार ने रेशु के इलाज का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया है। साथ ही उनके परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए एक डेयरी बूथ आवंटित करने का भी वादा किया है। मानवाधिकार अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं और उन्होंने दोषियों की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है। विपक्ष के नेता टिकाराम जूली ने रेशु से मुलाकात की और उनके लिए न्याय की मांग की। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होनी है।