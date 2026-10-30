लेज के नाम पर 'हवा' बेचना पड़ा महंगा, कोर्ट ने पेप्सिको पर ठोका 8000 रुपये का जुर्माना

नवंबर 2020 में चंद्रमन जालान ने मेट्रो कैश एंड कैरी से यह कम वजन वाला पैकेट खरीदा था। उन्होंने इस मामले को उपभोक्ता आयोग में उठाया।

अदालत ने इस मामले में सिर्फ पेप्सिको को जिम्मेदार माना है। मेट्रो को इस आरोप से बरी कर दिया गया।

शुरुआत में, पेप्सिको ने अदालत के नोटिसों को अनदेखा कर दिया था। बाद में, 10 अक्टूबर 2023 को कंपनी ने अपने वकील अंकित सेठी के जरिए एक अर्जी दी। इसमें उन्होंने पहले की 'एकतरफा कार्यवाही' को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनकी यह अर्जी ठुकरा दी। इसी वजह से अब पेप्सिको को जुर्माने के साथ-साथ ब्याज सहित पैकेट का पैसा भी वापस करना होगा।