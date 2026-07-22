इन राज्यों को छोड़कर देशभर में छाया मानूसन, ISRO की सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा

तस्वीरों से पता चलता है कि मध्य भारत, इंडो-गैंगेटिक मैदानी इलाकों, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिणी प्रायद्वीप के बड़े हिस्सों में घने बादल दिखाई दे रहे हैं।

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर भी बादलों की परतें नजर आई हैं, जो इस इलाके में सक्रिय मानसून की स्थिति को दर्शाती हैं।

ज्यादातर इलाकों में बादल छाए हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और कुछ अन्य इलाकों में दूसरे क्षेत्रों की तुलना में मौसम साफ नजर आ रहा है।