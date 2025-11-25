इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रद्द किया दिल्ली दौरा, सामने आया ये कारण

इजरायली मीडिया ने बताया कि दिल्ली में कुछ हफ्ते पहले हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण इजरायली प्रधानमंत्री की यात्रा स्थगित की गई है। हालांकि, अभी भारत सरकार की ओर से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुंडई i20 कार में आत्मघाती विस्फोट हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई और 20 घायल हुए थे। घटना का संबंध प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से बताया जा रहा है।

दौरा

नेतन्याहू ने 2018 में किया था आखिरी बार दौरा

नेतन्याहू ने आखिरी बार जनवरी 2018 में दिल्ली का दौरा किया था, जो प्रधानमंत्री मोदी की 2017 की इजरायल यात्रा के बाद किया गया था। इसके बाद नेतन्याहू को 2019 में भी भारत आना था, लेकिन उनका दौरा इजरायल में चुनाव की वजह से 2 बार रद्द हुआ। इस साल अप्रैल में और सितंबर में भी नेतन्याहू के आने की संभावना थी, लेकिन चुनाव कारणों से इसे भी रद्द किया गया था। इजरायल के लिए भारत दौरा काफी अहम है।