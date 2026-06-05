भारत सौर पेनल लगाने के मामले में अमेरिका से आगे निकला, नवीकरणीय क्षमता में दुनिया में तीसरा
भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। देश ने 2025 में नए सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल भारत ने 37 गीगावाट (GW) से भी ज्यादा सोलर पावर जोड़ी, जो अमेरिका की 34 गीगावाट से काफी ज्यादा है। यह उपलब्धि दिखाती है कि भारत कितनी तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है।
रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर
कुल रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत अब दुनिया में तीसरे पायदान पर है। दिसंबर 2025 तक देश में 250.52 गीगावाट (GW) रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है, जो चीन और अमेरिका के ठीक बाद है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने अपनी नॉन-फॉसिल फ्यूल क्षमता में 55.3 गीगावाट (GW) की भारी वृद्धि की। इसके अलावा, जुलाई 2025 में रिन्यूएबल ऊर्जा ने भारत की कुल बिजली मांग का 51.5 प्रतिशत हिस्सा पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया।