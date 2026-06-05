भारत सौर पेनल लगाने के मामले में अमेरिका से आगे निकला, नवीकरणीय क्षमता में दुनिया में तीसरा देश Jun 05, 2026

भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। देश ने 2025 में नए सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल भारत ने 37 गीगावाट (GW) से भी ज्यादा सोलर पावर जोड़ी, जो अमेरिका की 34 गीगावाट से काफी ज्यादा है। यह उपलब्धि दिखाती है कि भारत कितनी तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है।