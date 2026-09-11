IRCTC ने बनाया रिकॉर्ड: एक दिन में बिके 20 लाख से ज्यादा टिकट

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने एक ही दिन में 20 लाख से ज्यादा ट्रेन टिकट बुक करके अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 7 सितंबर को उसने कुल 20.06 लाख टिकट बुक किए और 8 सितंबर को भी लगभग इतनी ही बुकिंग हुई। यह सिर्फ IRCTC का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इसने पिछले साल के त्योहारों के दौरान हुई भारी भीड़ के रिकॉर्ड को भी 6 प्रतिशत से पीछे छोड़ दिया है। इससे साफ पता चलता है कि ट्रेन से सफर करने का भारतीयों का लगाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है।