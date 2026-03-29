प्रधानमंत्री मोदी बोले- युद्ध के चलते दुनिया में पेट्रोल-डीजल का संकट, एकजुट होकर चुनौती से निपटें

बयान

प्रधानमंत्री बोले- एकजुट होकर चुनौती से बाहर निकलें

प्रधानमंत्री ने कहा, "दुनिया के जिस क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, वह हमारी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से में पेट्रोल और डीजल का संकट सामने आया है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग-अलग देशों से मिल रहा सहयोग और देश के सामर्थ्य की वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं देशवासियों से फिर आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है।"