तेहरान में कई भारतीय छात्रों ने दूतावास की नहीं ली मदद, कई को सुरक्षित जगह भेजा

लेखन गजेंद्र 05:23 pm Mar 03, 202605:23 pm

क्या है खबर?

इजरायल और अमेरिका का ईरान पर हमला जारी है। इस बीच भारत सरकार की ओर से तेहरान समेत अन्य शहरों में रहने वाले भारतीय छात्रों की मदद की जा रही है। मंगलवार को ईरान में भारतीय दूतावास ने बताया कि खतरे की संभावना को देखते हुए कई छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है, जबकि कुछ छात्रों ने दूतावास की मदद लेने से इनकार कर दिया है। दूतावास ने छात्रों के रहने-खाने का इंतजाम किया है।