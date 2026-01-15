ईरान में अशांति का उड़ानों पर असर, इंडिगो और एयर इंडिया समेत अन्य एयरलाइंस की चेतावनी
क्या है खबर?
ईरान में बढ़ती अशांति के बीच एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने गुरुवार को उड़ानें रद्द होने और मार्ग परिवर्तन की चेतावनी जारी की है। एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए जारी परामर्श में कहा कि ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने से इस क्षेत्र से गुजरने वाली उड़ानें अब वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर रही हैं, जिससे देरी और उड़ान रद्द होने की संभावना है। बता दें, ईरान ने अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने के बीच हवाई क्षेत्र बंद किया है।
उड़ान
एयरलाइन ने पैसे वापसी और दोबारा बुकिंग की पेशकश की
एयर इंडिया ने बताया कि जिन उड़ानों के लिए मार्ग परिवर्तन संभव नहीं है, उनको रद्द किया जा रहा है। एयरलाइन ने यात्रियों को हवाई अड्डे जाने से पहले वेबसाइट पर अपनी उड़ान की स्थिति जांचने को कहा है। इंडिगो ने यात्रियों को दोबारा बुकिंग और पैसे वापसी की पेशकश की है। स्पाइसजेट ने यात्रियों को http://spicejet.com/#status पर अपनी उड़ान की स्थिति जांचने या हेल्पलाइन नंबर +91 (0)124-4983410 या +91 (0)124-7101600 पर संपर्क करने को कहा है।
आदेश
ईरान ने बिना किसी सूचना के बंद किया हवाई क्षेत्र
ईरान में प्रदर्शन के बीच अमेरिका ने युद्ध की धमकी दी है। इस बीच ईरान ने बिना किसी सूचना के गुरुवार तड़के अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया औऱ नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) जारी किया। इसके तहत कुछ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को छोड़कर अधिकांश उड़ानें रोक दी गईं। ईरान और इराक का हवाई क्षेत्र अब खाली है। इस बीच, ईरानी आदेश जारी होने से पहले इंडिगो ने जॉर्जिया के त्बिलिसी से दिल्ली के लिए आखिरी उड़ान भरी।