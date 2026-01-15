ईरान द्वारा अपना हवाई क्षेत्र बंद करने के बाद एयरलाइंस ने परामर्श जारी किया

ईरान में अशांति का उड़ानों पर असर, इंडिगो और एयर इंडिया समेत अन्य एयरलाइंस की चेतावनी

लेखन गजेंद्र 09:47 am Jan 15, 202609:47 am

क्या है खबर?

ईरान में बढ़ती अशांति के बीच एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने गुरुवार को उड़ानें रद्द होने और मार्ग परिवर्तन की चेतावनी जारी की है। एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए जारी परामर्श में कहा कि ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने से इस क्षेत्र से गुजरने वाली उड़ानें अब वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर रही हैं, जिससे देरी और उड़ान रद्द होने की संभावना है। बता दें, ईरान ने अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने के बीच हवाई क्षेत्र बंद किया है।