ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह बंद किया, रोजमर्रा की ये चीजें होंगी महंगी

पेट्रोल-डीजल

पेट्रोल-डीजल पर भी असर होना तय

गैस की तरह भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 85 प्रतिशत पेट्रोल-डीजल आयात करता है। होर्मुज बंद होने से इसका आयात प्रभावित हुआ है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास या उससे ऊपर ही बनी हुई है। इससे तेल विपणन कंपनियों और सरकार पर दबाव बढ़ेगा। 15 मई से अब तक पेट्रोल-डीजल के दाम में करीब 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कीमतें 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं।