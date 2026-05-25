पेट्रोल 2.61 और डीजल 2.71 रुपये महंगा, 10 दिन में चौथी बार बढ़े दाम

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज (25 मई) फिर बढ़ोतरी हुई। 10 दिन से भी कम समय में यह चौथी बार है, जब तेल कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं। इस बार पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। 15 मई से कीमतों में बदलाव शुरू होने के बाद अब तक पेट्रोल और डीजल करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं। इससे आम लोगों की जेब पर दबाव और बढ़ गया है।

नए रेट दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में बढ़े नए रेट नई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गया है।मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये पहुंच गया। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये हो गया है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपये और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। अलग-अलग राज्यों में टैक्स की वजह से कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।

वजह क्यों बढ़ रही हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें? विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर भारत में दिख रहा है। फरवरी के आखिर से ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ कमजोर रुपये और बढ़ती इंपोर्ट लागत ने भी तेल कंपनियों का खर्च बढ़ाया है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां देश के करीब 90 प्रतिशत फ्यूल रिटेल बाजार को संभालती हैं।

Advertisement