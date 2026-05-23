बकरीद से पहले इकबाल अंसारी की दो टूक, कहा- गाय की कुर्बानी रोककर उसे राष्ट्रीय पशु बनाओ
बाबरी मस्जिद विवाद में अपनी भूमिका के लिए जाने-माने इकबाल अंसारी ने बकरीद से पहले मुसलमानों से गाय की कुर्बानी न करने की अपील की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गाय का हिंदुओं के लिए बहुत गहरा महत्व है और उन्हें गौमाता माना जाता है। अंसारी ने यह भी याद दिलाया कि भारत में गाय की हत्या पर कानूनी पाबंदी है और इस्लामी शिक्षाएं भी इसका समर्थन नहीं करतीं।
इकबाल अंसारी चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए
अंसारी ने मुसलमानों को त्योहारों के दौरान राज्य के कानूनों और धार्मिक सिद्धांतों, दोनों का सम्मान करने के लिए कहा। उन्होंने हदीस का हवाला देते हुए बताया कि गाय के दूध और घी की तारीफ की गई है, लेकिन उसके मांस खाने से बचने की सलाह दी गई है। उनका मानना है कि गाय की कुर्बानी से बचकर समुदायों के बीच आपसी दूरियां कम की जा सकती हैं और सद्भाव बढ़ाया जा सकता है। अंसारी ने सरकार से यह भी मांग की कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उन्हें उम्मीद है कि इससे गाय के नाम पर होने वाली हिंसा कम होगी।