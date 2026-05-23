बकरीद से पहले इकबाल अंसारी की दो टूक, कहा- गाय की कुर्बानी रोककर उसे राष्ट्रीय पशु बनाओ

इकबाल अंसारी चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए

अंसारी ने मुसलमानों को त्योहारों के दौरान राज्य के कानूनों और धार्मिक सिद्धांतों, दोनों का सम्मान करने के लिए कहा। उन्होंने हदीस का हवाला देते हुए बताया कि गाय के दूध और घी की तारीफ की गई है, लेकिन उसके मांस खाने से बचने की सलाह दी गई है। उनका मानना है कि गाय की कुर्बानी से बचकर समुदायों के बीच आपसी दूरियां कम की जा सकती हैं और सद्भाव बढ़ाया जा सकता है। अंसारी ने सरकार से यह भी मांग की कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उन्हें उम्मीद है कि इससे गाय के नाम पर होने वाली हिंसा कम होगी।