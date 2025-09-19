मुंबई में आईफोन 17 खरीद के दौरान भीड़ में धक्का-मुक्की, ग्राहकों में लात और घूंसे चले
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आईफोन 17 सीरीज की खरीद के दौरान लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान व्यवस्था चरमरा गई और धक्का-मुक्की होने लगी। मुंबई के BKC जियो सेंटर स्थित ऐपल स्टोर के बाहर भीड़ में कुछ लोगों के बीच हाथापाई हो गई और खूब लात घूंसे चले। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई है। मारपीट के दौरान सुरक्षाकर्मियों को बीच-बचाव करना पड़ा। यहां गुरुवार रात से लोग कतार में खड़े हैं।
भीड़
रात से इंतजार कर रहे हैं ग्राहक
ऐपल ने भारत में आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू कर दी है। मुंबई और दिल्ली के प्रमुख स्टोर्स के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें देखी गईं। तकनीक प्रेमियों और ग्राहकों ने नए आईफोन को खरीदने के लिए रातभर इंतजार किया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्टोर और दिल्ली के साकेत स्थित स्टोर पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। लोग नए मॉडल में सबसे अधिक नारंगी रंग को लेकर काफी उत्साहित हैं।
ट्विटर पोस्ट
मुंबई में स्टोर के बाहर हाथापाई
Scenes from BKC outside Apple Store. Large crowd gathered to buy Iphone 17 pic.twitter.com/NYV8xmCiUb— Mumbai Nowcast (@s_r_khandelwal) September 19, 2025
कीमत
कितनी है नई सीरिज की कीमत
आईफोन 17 के 256GB मॉडल की कीमत 82,900 रुपये और 512GB मॉडल की 1.02 लाख रुपये रखी गई है। आईफोन एयर 256GB का दाम 1.19 लाख रुपये से शुरू है और इसका 1TB वेरिएंट 1.59 लाख रुपये में मिलेगा। आईफोन 17 प्रो 256GB की कीमत 1.34 लाख रुपये और 1TB वेरिएंट 1.74 लाख रुपये तक है। नए मॉडल्स की स्टोरेज और फीचर्स को देखते हुए ग्राहक कीमत को संतुलित मान रहे हैं।