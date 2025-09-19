मुंबई में आईफोन 17 खरीद के दौरान भीड़ में धक्का-मुक्की, ग्राहकों में लात और घूंसे चले

मुंबई में आईफोन 17 सीरीज की लॉन्चिंग के दौरान भीड़ में धक्कामुक्की

लेखन गजेंद्र 11:31 am Sep 19, 202511:31 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आईफोन 17 सीरीज की खरीद के दौरान लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान व्यवस्था चरमरा गई और धक्का-मुक्की होने लगी। मुंबई के BKC जियो सेंटर स्थित ऐपल स्टोर के बाहर भीड़ में कुछ लोगों के बीच हाथापाई हो गई और खूब लात घूंसे चले। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई है। मारपीट के दौरान सुरक्षाकर्मियों को बीच-बचाव करना पड़ा। यहां गुरुवार रात से लोग कतार में खड़े हैं।