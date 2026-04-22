नोएडा हिंसा: 'X स्टॉर्म' ने लोगों को भड़काया, पाकिस्तान से जुड़े साजिश के तार!

नोएडा पुलिस ने कम से कम 62 लोगों को गिरफ्तार किया

अब तक पुलिस ने इस मामले में कम से कम 62 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुल 13 केस दर्ज किए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 9 पर आगजनी करने और पुलिस पर हमला करने का आरोप है।

जांचकर्ता अब इस मामले में किसी संभावित विदेशी साजिश की भी पड़ताल कर रहे हैं। दरअसल, विरोध प्रदर्शन के दौरान दो ऐसे X (पहले ट्विटर) अकाउंट सक्रिय थे, जो VPN का इस्तेमाल कर पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे।

इस खुलासे के बाद औद्योगिक इलाकों में बड़ी अशांति फैलाने की एक गहरी साजिश की आशंकाएं बढ़ गई हैं। यही वजह है कि पुलिस इस पूरे मामले पर बेहद करीब से नज़र रख रही है।