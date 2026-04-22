नोएडा हिंसा: 'X स्टॉर्म' ने लोगों को भड़काया, पाकिस्तान से जुड़े साजिश के तार!
13 अप्रैल को नोएडा में श्रमिकों का जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, वह उतना अचानक नहीं था, जितना दिख रहा था। जांचकर्ताओं ने बताया है कि आदित्य आनंद (जो अब गिरफ्तार है) ने 'X स्टॉर्म' नाम का एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया था। इसी ग्रुप ने वीडियो और संदेशों को फैलाकर अशांति बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई।
प्रदर्शनकारियों ने 'वर्कर्स मूवमेंट' जैसे कई व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन किए थे। वे QR कोड का इस्तेमाल करके इन ग्रुप्स से जुड़े थे और भड़काऊ संदेशों को साझा कर फोन पर ही अपनी रणनीति बना रहे थे।
नोएडा पुलिस ने कम से कम 62 लोगों को गिरफ्तार किया
अब तक पुलिस ने इस मामले में कम से कम 62 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुल 13 केस दर्ज किए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 9 पर आगजनी करने और पुलिस पर हमला करने का आरोप है।
जांचकर्ता अब इस मामले में किसी संभावित विदेशी साजिश की भी पड़ताल कर रहे हैं। दरअसल, विरोध प्रदर्शन के दौरान दो ऐसे X (पहले ट्विटर) अकाउंट सक्रिय थे, जो VPN का इस्तेमाल कर पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे।
इस खुलासे के बाद औद्योगिक इलाकों में बड़ी अशांति फैलाने की एक गहरी साजिश की आशंकाएं बढ़ गई हैं। यही वजह है कि पुलिस इस पूरे मामले पर बेहद करीब से नज़र रख रही है।