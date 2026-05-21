बेंगलुरु अस्पताल त्रासदी: 7 मौतों के पीछे अवैध कचरा और सरकारी लापरवाही सामने आई

ठेकेदार के खिलाफ आरोप लगाने की सिफारिश

जांचकर्ताओं ने पाया कि 2019 से ही दीवार के पीछे करीब 22,000 स्क्वायर फीट का इलाका निर्माण कचरे से भरा हुआ था, जिस वजह से दीवार पर भारी दबाव पड़ रहा था। खराब ड्रेनेज सिस्टम ने स्थिति को और बिगाड़ दिया, जिससे बारिश का पानी कहीं निकल नहीं पा रहा था। अब, ठेकेदार AST ट्रेडर्स के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने की सिफारिश की जा रही है, साथ ही 4 सरकारी इंजीनियरों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव है।

अधिकारियों ने दीवार को तुरंत दोबारा बनवाने, सारा कचरा साफ करने और बारिश के पानी के बेहतर सिस्टम बनाने के आदेश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।