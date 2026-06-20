योग से बुढ़ापे को कहें अलविदा! PM मोदी के नेतृत्व में कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का खास आयोजन

नरेंद्र मोदी करेंगे कोलकाता में योग का नेतृत्व

इस बार भारत में बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल सार्वजनिक योग कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में करीब 40,000 लोग एक साथ योग करेंगे। दुनिया भर में लोग ऐतिहासिक स्थलों, पार्कों और न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जैसे खास स्थानों पर भी योग सत्रों में भाग लेंगे। इसके साथ ही, भारत सरकार ने 'योग संगम' पोर्टल के जरिए योग तक लोगों की पहुंच को और भी आसान बना दिया है। इस पोर्टल पर लोग विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं, अपने आसपास के योग पार्क खोज सकते हैं और स्थानीय सामुदायिक सत्रों में शामिल हो सकते हैं। इसका मकसद उन सभी लोगों के लिए योग को सुलभ बनाना है जो इसे आजमाना चाहते हैं।