बढ़ती उम्र को दें मात! 12वें योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जानें स्वस्थ बुढ़ापे का मंत्र

प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कोलकाता के कार्यक्रम की अगुवाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 6 बजे कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। दिल्ली के लाल किले और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया जैसे कई जगहों पर भी बड़े आयोजन देखने को मिलेंगे। देशभर में सुबह 7 बजे से 7:45 बजे तक एक साथ योग सत्र आयोजित होंगे। इसके साथ ही, हम्पी और कोणार्क सूर्य मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर भी विशेष योग कार्यक्रम रखे गए हैं। अगर आप इन आयोजनों में शामिल होना चाहते हैं, तो माईभारत मेगा इवेंट्स या योग संगम पोर्टल्स पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।