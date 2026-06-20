बढ़ती उम्र को दें मात! 12वें योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जानें स्वस्थ बुढ़ापे का मंत्र
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एक बार फिर 21 जून को मनाया जा रहा है। यह इसका 12वां साल है और इस बार की थीम है "स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग"। इस बार योग के इस पहलू पर जोर दिया जा रहा है कि कैसे बढ़ती उम्र में भी यह हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सेहतमंद रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत में इस मौके पर कई कार्यक्रम होंगे, जिनसे योग की वैश्विक पहचान और भारत से उसके गहरे जुड़ाव को लोग देख पाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कोलकाता के कार्यक्रम की अगुवाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 6 बजे कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। दिल्ली के लाल किले और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया जैसे कई जगहों पर भी बड़े आयोजन देखने को मिलेंगे। देशभर में सुबह 7 बजे से 7:45 बजे तक एक साथ योग सत्र आयोजित होंगे। इसके साथ ही, हम्पी और कोणार्क सूर्य मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर भी विशेष योग कार्यक्रम रखे गए हैं। अगर आप इन आयोजनों में शामिल होना चाहते हैं, तो माईभारत मेगा इवेंट्स या योग संगम पोर्टल्स पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।