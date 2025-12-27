जम्मू में 30 से ज्यादा आंतकियों के मौजूद होने की खबर, बढ़ाई गई सुरक्षा- रिपोर्ट

जम्मू के ऊंचे और मध्य पर्वतीय इलाकों में लगभग 30-35 पाकिस्तानी आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। इसके बाद भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवार और डोडा जिलों में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। न्यूज18 ने रक्षा सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। ये आतंकवादी सर्दियों के मौसम और बर्फबारी का फायदा उठाकर सुरक्षा बलों से बच निकलने और घुसपैठ की कोशिश में हैं।

रिपोर्ट अस्थायी ठिकानों की तलाश में आतंकी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आतंकवादी सर्दियों के मौसम में जिंदा बचे रहने के लिए अस्थायी ठिकाने तलाश रहे हैं। इस वजह से उन्हें निर्जन और दुर्गम इलाकों में जाना पड़ रहा है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत की सख्ती के चलते आतंकियों का स्थानीय सहायता नेटवर्क कमजोर हो गया है। इसके चलते वे भोजन और दूसरी मदद मिलने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

तैनाती CRPF पुलिस और अन्य एजेंसियां चला रहीं संयुक्त अभियान सेना ने बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं और दूरस्थ वन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। बर्फीले मौसम में जीवित रहने और लड़ने के लिए खास प्रशिक्षित शीतकालीन युद्ध इकाइयों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), विशेष अभियान समूह (SOG), वन रक्षक और ग्राम रक्षा रक्ष (VDG) भी संयुक्त अभियान चला रहे हैं। इससे खुफिया जानकारी साझा करने में मजबूती आई है और त्वरित कार्रवाई संभव हो पाई है।

ध्यान ड्रोन और सेंसर समेत आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रही सेना रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा सूत्रों का कहना है कि सेना आतंकवादी समूहों को अलग-थलग करने और उन्हें आबादी वाले क्षेत्रों में घुसपैठ करने से रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। आतंकियों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए हीट सेंसिटिव उपकरण और घुसपैठ और आने-जाने के रास्तों की पहचान करने के लिए ड्रोन, जमीनी सेंसर और निगरानी रडार सहित कई प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

तलाशी सेना ने 80 गांवों में ली थी तलाशी हाल ही में सेना, BSF और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए सीमा के नजदीक बसे 80 से ज्यादा गांवों में घर-घर तलाशी ली थी। तब एजेंसियों को इनपुट मिला था कि घने कोहरे, बर्फबारी और दुर्गम इलाकों का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ की कोशिश में हैं। इसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया था। नए साल और गणतंत्र दिवस को देखते हुए भी सुरक्षाबल अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं।