अमरनाथ यात्रा: जम्मू में खुला 'तीसरी आंख' का कंट्रोल रूम, सुरक्षा का अभेद्य किला
जम्मू में इस साल की अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए एक नई पहल की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब एक एकीकृत कमांड सेंटर काम करेगा। इस सेंटर में सैकड़ों CCTV और PTZ कैमरों की मदद से यात्रा के रास्तों, बेस कैंपों और महत्वपूर्ण जगहों पर लगातार नजर रखी जाएगी। इससे हर गतिविधि पर तुरंत और सटीक निगरानी रखना मुमकिन हो पाएगा।
3 जुलाई से केंद्र सभी एजेंसियों को जोड़ेगा
3 जुलाई से इस केंद्र से पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निकाय जैसी सभी एजेंसियां एक-दूसरे से जुड़ी रहेंगी। 24 घंटे काम करने वाले 610 से भी ज्यादा कैमरे किसी भी समस्या को तुरंत पकड़ने और उस पर तेजी से कार्रवाई करने में सहायक होंगे। इसके साथ ही, ट्रैफिक व्यवस्था और सफाई जैसी सभी मुख्य सेवाओं को भी इसी कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए, किसी भी जरुरत पड़ने पर एक खास हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध रहेगा।