INSAT-3DS ने पकड़ी मानसून की वापसी की चाल, अब इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के लोगों को सितंबर के पहले 2 हफ्तों तक बारिश के लिए तैयार रहना होगा। मौसम विभाग के अनुसार, इन इलाकों में अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है। मध्य भारत में भी थोड़ी बहुत बारिश दिख सकती है, खासकर मध्य प्रदेश पर बादल छाए रहने से। दिल्ली-NCR की बात करें तो यहां दोपहर या शाम को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से अभी सूखे ही रहेंगे।