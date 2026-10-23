11 दिन तक कैसे पुलिस को छकाती रही इंफ्लुएंसर श्रद्धा दुबे?

उत्तर प्रदेश की इंफ्लुएंसर श्रद्धा दुबे, जिस पर एक हत्या का आरोप लगा था, वह 11 दिन तक पुलिस की गिरफ्त से बचती रही। लखनऊ से वह चुपचाप निकल गई और नेपाल की तरफ बढ़ी।

उसका बॉयफ्रेंड आमिर, जो लखनऊ से ही उसके साथ था और जिसने उसे बहराइच के रास्ते नेपाल में घुसने में मदद की थी, वह भी इस दौरान श्रद्धा के साथ था।

उसका ड्राइवर दानिश भी लगातार उसके साथ था। बताया जा रहा है कि श्रद्धा दानिश को अपने साथ इसलिए रखती थी ताकि वह उसके राज न खोल पाए और उसे अपनी ढाल व भागने का जरिया बना सके।

छिपने के लिए उसने ऐसे छोटे होटल और लाउंज चुने जहाँ पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाद में उसने एक कार बुक की और नागपुर के लिए रवाना हो गई।