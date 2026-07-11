पश्चिम बंगाल में युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में हुई 5 गिरफ्तारी

सुवेंदु अधिकारी ने परिवारों से की मुलाकात

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इंद्रजीत मंडल और पीड़ित बच्ची, दोनों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंडल बेकसूर था और पुलिस से मांग की कि उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उनकी यात्रा से पहले इलाके में हुई भीड़ की हिंसा से जो भी नुकसान हुआ था, स्थानीय प्रशासन ने उसे ठीक करवा दिया था। अब जल्द ही पास में एक नई पुलिस चौकी भी खुलने वाली है। पुलिस का कहना है कि वे बच्ची की हत्या और उसके बाद हुई हिंसा, दोनों ही मामलों की गहराई से जांच कर रहे हैं।